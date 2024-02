Ete kallavi zam!

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, son 15 günde iki defa zam yapıldığını ve kuzu etine %60 ile %85 arasında, dana etine ise %10 oranında zam yapıldığını belirtti. Bu artışın son bir yılda %100'e yakın olduğunu ve bu yükselişin devam edeceğini ifade etti.

Fiyat artışlarının başlıca nedenleri arasında yanlış politikalar öne çıkıyor. Hayvancılık sektöründeki hatalı politikaların, küçük ve büyükbaş hayvan sayısını azalttığına dikkat çekiliyor.

Ankara Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Akbulut, son iki yılda kesime giden anaç hayvanların süt verimlerinin düşmesiyle üretimin %20-%30 oranında azaldığını ifade ederek, ülkedeki hayvan varlığının son 6 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve bu durumun kırmızı et fiyatlarındaki artışta etkili olduğunu vurguladı.



Ayrıca, kasapların bir diğer iddiası ise tekelleşmenin fiyatları artırdığı yönünde. Et ve Süt Kurumu'nda 290 liraya satılan kıyma örneğinde olduğu gibi, ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerinde sıraya girmek gerekiyor. Bu durum, özellikle emeklilerin zorlu bir süreçten geçerek ucuz et alabildiği bir ortamın oluşmasına neden oluyor.

Kırmızı et fiyatlarındaki bu hızlı artış, hem tüketicileri hem de hayvancılık sektörünü olumsuz etkiliyor.

