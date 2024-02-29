Tüm esnafları ilgilendiren flaş gelişme: 750 bin TL'lik destek şoku!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa kredi haberini duyurdu. Bakan Bolat, Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’un, iş insanlarıyla, Ulucanlar Cezaevi’nde gerçekleştirdiği esnaf buluşmasına katıldı. Bolat, esnaflara yönelik yapılacak olan destek hakkında şu açıklamada bulundu:

"ESNAF BAŞINA LİMİT 750 BİN LİRAYA ÇIKARILDI"

"Şu müjdeyi vermek istiyorum. Esnaflara özel limit daha önce 500 bin TL'ydi, sonra 650 bin TL'ye çıkarılmıştı, şimdi ise 750 bin TL'ye çıkarıldı. Yüzde 25,5 maliyetle piyasa rayiçlerinden daha aşağıda maliyetle, 5 yıl vadeli 300 milyon TL'lik TESKOMB üzerinden esnafa destek kredisi yarın sabah itibarıyla hazırdır, kullanabilirsiniz."

Kaynak: Kamu Son Haber