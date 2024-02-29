TRENDYOL Süper Lig'de 30 puanla 13. sırada yer alan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ateş hattının sıcaklığını haftalardır ensesinde hissediyor. Ligde 6 maçtır kazanamayan turuncu yeşilli ekip, 28. hafta maçında 4 Mart Pazartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak. Oba Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak. Fatih Karagümrük ile oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularına 2 gün izin vermişti. Dün tesislerde bir araya gelerek haftanın ilk antrenmanını gerçekleştiren Alanyasporlu futbolcular, Trabzonspor mesaisine başladılar. Isınma koşusu ile başlayıp dar alanda pas çalışması ile devam eden idmanın ikinci bölümünde gruplar halinde çalışma gerçekleştiren turuncu yeşilli oyuncular, Trabzonspor maçı hazırlıklarına bugün devam edecekler.

TARAFTARLARA BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR



Ligde ateş hattının hemen üstünde yer alan Corendon Alanyaspor, taraftar desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı maçta Trabzonspor'u eli boş göndermek istiyor. Şiddetle 3 puan hasreti çeken ve 6 maçtır kazanamayan turuncu yeşilli ekip, taraftarlarının da desteği ile sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Kritik maç için taraftarlara çağrıda bulunan Corendon Alanyaspor Kulübü, "Kenetlen Alanya. Başka Alanyaspor yok" sloganı ile taraftarları maça davet etti. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ