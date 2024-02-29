'Özçelik Alanya'nın en güzel abisi'

Ziyaretler sırasında Özçelik’e, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Belediye Meclis Üyesi Adayları ile partililer eşlik etti. Özçelik, halktan gelen tüm soruları samimiyetle yanıtlayıp, kendisini ve Alanya için yapacaklarını anlattı. Önceki gün akşam gerçekleştirilen ziyaretlerin ilk durağı Uzunöz Mahallesi oldu. Özçelik ve ekibini burada Mahalle Muhtarı Ziya Özdemir ve vatandaşlar karşıladı. Muhtar Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özçelik ve heyetine teşekkür etti.



ÖNCELİK KADINLARIN

Toplantı alanında arkada oturan kadınları ön sıraya davet eden Özçelik’in bu davranışı büyük alkış aldı. Sözlerine “Evin direği kadınlardır” diyerek başlayan Özçelik, “Kadınlar hep bir adım önde durmalıdır. Benim başımın tacı kadınlardır. Bizde öncelik kadınlarındır” dedi.

ALANYA’NIN EN GÜZEL ABİSİ

Yol, su, elektrik, otobüs hattı ve durağı ile futbol sahası gibi konularda taleplerini sıralayan vatandaşlar, “Alanya’nın en güzel abisi” diye hitap ettikleri Özçelik'e “Halka umut oldunuz. Köy, hayattır. Köyler olmazsa hayat da olmaz. Bizleri unutmayacağınıza ve her zaman destek olacağınıza inanıyoruz. Sıkıntılarımızın bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. Hak ettiğimiz hizmetleri almak istiyoruz” dediler.

KÖYLER ŞEHRİN DİREĞİDİR

Hayata geçirecekleri projelerle sadece kentteki mahalleleri değil, Alanya’nın kırsal mahallelerini de güçlendireceklerini söyleyen Osman Tarık Özçelik şu ifadeleri kullandı: “Köyler, şehrin direğidir. Kırsal mahallelerimizde sürdürülebilir yaşam alanları oluşturup, bununla birlikte doğal kaynaklarımızı da koruyacağız. Tarım destekleri, tarımsal sulama altyapılarının iyileştirilmesi ve yerel ekonomimizi canlandıracak projelerimizle kırsal mahallelerimizi daha yaşanılabilir ve refah düzeyi yüksek bir seviyeye taşıyacağız. Doğaya uyumlu, güçlü bir kırsal toplumu hep birlikte inşa edeceğiz. İşte ekip olarak buradayız ve sizlerin sıkıntılarını, taleplerini dinliyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli ve ben hepsine kefilim. Alanya’nın geleceği için çalışacağız.”

BÖCEK’TEN GÜMÜŞKAVAK’A MÜJDE

CHP Adayı Osman Tarık Özçelik ile ekibinin ikinci durağı Gümüşkavak Mahallesi oldu. Özçelik’i karşılayan Mahalle Muhtarı Yücel Sezer, eski okulun çatısının yapılmasını ve kapalı bir alan oluşturulmasını istedi. Halkı dinleyen Özçelik, ziyaret öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek ile telefonda görüştüğünü, mahallelerin sorunlarını hızlı bir şekilde programlayarak en kısa sürede çözüme kavuşturma sözünü aldığını bildirdi. (CHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya