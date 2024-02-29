Cikcilli'de Yücel coşkusu

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Cikcilli Muhtarı Selim Şanlı, bölge esnafları Nazmi Karakan ve Turgut Köylü’nün daveti üzerine vatandaşlarla bir araya geldi.

MUHTAR ŞANLI: BAŞKANIMIZIN BU ZAMANA KADAR YAPTIKLARI YAPACAKLARININ TEMİNATIDIR

Cikcilli Mahallesi’nde gerçekleşen programda Başkan Yücel’i büyük bir kalabalık çiçeklerle ve alkışlarla karşıladı. Programda açılış konuşmasını Cikcilli Muhtarı Selim Şanlı gerçekleştirdi. Şanlı’nın “Başkanımızın bu zamana kadar yaptıkları yapacaklarının teminatıdır” sözü büyük alkış aldı. Demokrat Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Lök, Başkan Yücel’e vefa borçları olduğunu belirterek, “Yeni bir oluşum Alanya’mızı yıllarca geriye götürür. Bu yüzden Adem Başkanımıza tam destek veriyoruz ve yola devam diyoruz.” dedi.

TAVLI: SİZLERİN DUALARINI, OYLARINI

VE DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ

Vatandaşlara seslenen AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, “Cumhur İttifakımızın Belediye Başkanı Adayı yeniden Sayın Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel olmuştur. Sayın Başkanımız 10 yıldır şehrimizin her bir köşesine hizmetleriyle, yatırımlarıyla, eserleriyle Alanya’mızın marka şehir olmasına çok büyük katkılar sunmuştur. Kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın; hizmetlerin, yatırımların, eserlerin dahası var diyerek çıkmış olduğu bu yolda sizlerin dualarını, oylarını desteklerini istemek için buradayız. Bildiğiniz üzere 31 Mart Yerel Seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hakan Tütüncü. Sayın Başkanımızın Perşembe günü Alanya’mız için açıklayacağı mega projelere hep beraber şahit olacağız. Adem Murat Yücel Başkanımız, Hakan Tütüncü Başkanımızla beraber omuz omuza verip, şehrimizin değerine değer katmaya her beraber çalışacaklar. Son 5 yılda Alanya’mız, Büyükşehir tarafından göz ardı edildi ve üvey evlat muamelesi gördü. Bırakın kırsalı merkezde içme suyu sıkıntıları yaşıyoruz. Altyapıda, sıkıntılar yaşadık. Bir sinek sorunu yaşadık. Arıtmaların durumu ortada. Ulaşımda sıkıntılar yaşıyoruz. Ülkemizin Dünya’ya açılan penceresi olan bu şehirde 20 yaşındaki otobüslerle ulaşım yapılıyor. Sizlerden isteğim ve arzum Antalya’mıza Alanya’dan öyle bir oy gönderelim ki Alanya’mıza hizmetler yağmur olsun, sel olsun yağsın.” dedi.

SÜNBÜL: BİZİM ZERRE KADAR TEREDDÜTÜMÜZ YOK

Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ise konuşmasında, “Adem Murat Yücel Başkanımı anlatmamıza gerek yok. Hepiniz tanıyorsunuz. MHP ve AK Parti olarak Genel Başkanlarımızın bizlere sizlere emaneti Adem Murat Yücel başkandır. Onun içindir ki Cumhur İttifakı olarak en alt kademeden en üst kademeye kadar Adem Murat Yücel başkanımla birlikte yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz. 10 yıldır Alara’dan Aydap’a, sahilden Konya sınırlarına kadar ve 84 yaylamıza, 102 mahallemize eşit bir şekilde hizmet etmektedir. Hizmetin de karşılığını Allah nasip ederse 31 Mart’ta sizlerden bekliyoruz. Bir de Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hakan Tütüncü başkanım var. 3 dönemdir Kepez’de Belediye Başkanlığı yapmaktadır. Çalışkan, birikimli, vizyonlu ve genç bir başkanımızdır. Başkanımız da Kaş’ta Gazipaşa sınırlarına kadar 19 ilçemize hizmet etmek için yola çıkmıştır. Bizler hem Adem Murat Yücel başkanıma hem de Hakan Tütüncü başkanıma sonuna kadar inanıyoruz ve hep beraber destekliyoruz. 31 Mart’a kadar çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el bırakmayalım. Önümüz açık. Bizim zerre kadar tereddüdümüz yok. Adem Murat Yücel başkanıma bizler de sizler de inanıyoruz, inanmaya devam ediyoruz. İnşallah hep beraber başaracağız. Alanya’da Adem Murat Yücel, Antalya’da Hakan Tütüncü diyeceğiz.”



BAŞKAN YÜCEL: BU ŞEHRİN EN ÜCRA

KÖŞESİNE KADAR HİZMET ETTİK

Alanı dolduran yüzlerce vatandaşın alkış ve sloganları eşliğine konuşmasına başlayan Başkan Yücel, ”Çok büyük bir kalabalıkla bizleri karşılayan, sevgileri, coşkuları ve destekleri ile bizlere güç veren değerli Cikcilli halkına şükranlarımı sunuyorum.” dedi. Başkan Yücel, “Çok iyi kurumsallaşarak, doğusundan batısına kadar, kuzeyinden güneyine kadar, yerlisiyle yabancısıyla; ayırmadan ayrıştırmadan bu şehrin en ücra köşesine kadar gücümüz kuvvetimiz yettiği kadar hizmet ettik. Elimizden gelen gayreti göstererek hizmet ettik ve etmeye de devam edeceğiz inşallah. Sizden aldığımız güçle bunları gerçekleştiriyoruz. 10 yıldır eğitime, salığa, istihdama, sanata neler kattığımızı herkes biliyor.“ diye konuştu.



BAŞKAN YÜCEL: SİZLERİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ



Yerel seçimlerde vatandaşların desteğini isteyen Başkan Yücel, “Antalya’da da genç, başarılı ve tecrübeli bir adayımız var. 3 dönem Kepez Belediye Başkanlığı yapan Sayın Hakan Tütüncü’nün Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar hizmet getireceğine ve Alanya’mıza değer katacağına inanıyoruz. Sizlerden hem Alanya’mızda hem de Antalya’mızda Cumhur İttifakına destek istiyoruz. Bu şehir kaderine terk edilemez. Biz ekibimizle birlikte bu işi en iyi şekilde yapacağımıza inanıyoruz. O yüzden 31 Mart Yerel Seçimlerinde sizlerin desteğini bekliyoruz.” diye konuştu. (Haber MERKEZİ)