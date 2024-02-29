Mehmet Şahin'den Alanya halkına davet

Güllerpınarı Mahallesi, Yenilmez Caddesi, Lider Paça Restoran karşısında saat 17.00'de gerçekleştirilecek seçim ofisi açılış törenine tüm Alanya halkını davet eden İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, "Her şey Alanya'mız için diyerek çıktığımız bu yolda bize destek veren herkese teşekkür ederim. Seçim ofisimizin açılış törenine tüm Alanya halkımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi