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Mehmet Şahin'den Alanya halkına davet

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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in seçim ofisi 2 Mart Cumartesi günü görkemli bir törenle açılacak.

Mehmet Şahin'den Alanya halkına davet mask
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Güllerpınarı Mahallesi, Yenilmez Caddesi, Lider Paça Restoran karşısında saat 17.00'de gerçekleştirilecek seçim ofisi açılış törenine tüm Alanya halkını davet eden İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, "Her şey Alanya'mız için diyerek çıktığımız bu yolda bize destek veren herkese teşekkür ederim. Seçim ofisimizin açılış törenine tüm Alanya halkımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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29 Şub 2024 - 01:35 - Siyaset

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