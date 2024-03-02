02 Mar 2024 - 08:35- Siyaset G:

Açılış günü! Mehmet Şahin'den Alanya halkına davet

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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in seçim ofisi bugün görkemli bir törenle açılacak.

Açılış günü! Mehmet Şahin'den Alanya halkına davet mask
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GİTTİĞİ her yerde coşkulu kalabalıklar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Şahin'in seçim ofisi bugün görkemli bir törenle açılacak. Açılış töreni Güllerpınarı Mahallesi, Yenilmez Caddesi, Lider Paça Restoran karşısında saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

'AÇILIŞTA BULUŞALIM'

SEÇİM ofisi açılış törenine tüm Alanya halkını davet eden Şahin, "Bize 'Her şey Alanya'mız için' diyerek çıktığımız bu yolda destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Açılış törenimize tüm Alanya halkımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu. 

Kaynak: Haber Merkezi
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02 Mar 2024 - 08:35 - Siyaset

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