Büyükşehir kırsalda çalışıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, kırsal mahallelerdeki yol bakım onarım, yama ve genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Demirtaş bölgesindeki İspatlı Mahallesi grup yolunda bulunan ve sık sık kazalara yol açan dar viraj genişletildi. Yolda güvenli hale getirildi. Diğer yandan Şıhlar ve Akçatı mahallesi grup yollarında bozuk olan bölgelere ekipler tarafından yama çalışması yapıldı. (Antalya BŞB/BÜLTEN)
Kaynak: Antalya BŞB
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.