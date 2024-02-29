Öldürülen zabıta için belediye önünde tören

Olay, önceki gün saat 13.30 sularında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz ve Erdal V. arasında iddiaya göre, mobbing nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Erdal V., ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kanmaz, hastanede hayatını kaybetti. Erdal V. ise gözaltına alındı. Olayda kullanılan ve çöp kutusuna atılan bıçağa da polis ekiplerince el konuldu.



'ANISI KURUMUMUZDA HEP YAŞAYACAK'



Cep telefonu kamerası ile görüntülenen olayın ardından hayatını kaybeden Kanmaz'ın cenazesi, dün tören için Muratpaşa Belediyesi önüne getirildi. Tabutu meslektaşlarının omuzlarında getirilen Kanmaz'ın çocukları ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Törende konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Çalışma arkadaşımızı üzücü bir olay neticesinde kaybettik. Kamu hizmeti verirken hepimiz büyük riskler altındayız. İsmail arkadaşımız bütün emeğini kamuya, toplumun daha iyi yaşaması adına, temsil ettiği kurumun iyiliğine ayıran bir arkadaşımızdı. Mekanı cennet olsun. Anısı kurumumuzda hep yaşayacak. Kamu hizmeti adına verdiği mücadele geride kalanlara örnek olsun" dedi. Kanmaz'ın cenazesi, memleketi Serik'te toprağa verildi. Diğer yandan cinayet şüphelisi Erdal V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: DHA