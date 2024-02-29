29 Şub 2024 - 01:26- Asayiş G:

Teknesinden denize düşen emekli öğretmen öldü

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OLAY, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesindeki balıkçı barınağında meydana geldi. Bir süredir barınakta teknesi bulunan emekli öğretmen Muzaffer Kaynak, akşam burada arkadaşlarıyla oturdu.

Teknesinden denize düşen emekli öğretmen öldü mask
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Daha sonra arkadaşlarıyla ayrılan Kaynak, bir süre sonra bilinmeyen nedenle denize düştü. Sabah saatlerinde denize açılmak için barınağa gelen amatör balıkçılar, teknelerin arasında sudaki kişiyi görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri, Kaynak'ı sudan çıkardı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Kaynak'ın öldüğü belirlendi. Cansız bedeninde ve arkadaşlarıyla oturduğu teknede yapılan incelemenin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için Kaynak, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Haberi alan yakınları ise üzüntü yaşadı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA

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29 Şub 2024 - 01:26 - Asayiş

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