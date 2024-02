ANTGİAD, Mert Başaran'ı ağırladı

TOPLANTININ açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, 237 üyesiyle ANTGİAD'ın Antalya'nın en büyük iş insanları STK'sı olduğunu vurguladı. Yavaş, 3 yıl içinde toplum yararına 100'den fazla proje gerçekleştireceklerini paylaştı. Ayrıca, her ay düzenlenecek toplantılarda uzman konuklarla üyelere ve topluma bilgi setleri sunacaklarını aktardı. Derneklerinin hem üye katılımı hem de toplum yararına ürettiği projelerle büyümeye devam edeceğini belirten Yavaş, her üyenin uzmanlık alanına göre çalışma gruplarına katılacağını vurguladı. Ercan Yavaş “Her üyemiz ANTGİAD çarkının bir parçası olacak ve ANTGİAD hızla büyümeye devam edecek. 237 üyemizin aktif çalışmasıyla, 3 yıl sonra çok güçlü bir ANTGİAD olacak" dedi.



BAŞARAN: ALIN, UNUTUN, GÜNÜN BİRİNDE ZENGİN OLURSUNUZ



Toplantıda 'Para Kazanmanın Unutturulmuş Sırları' başlıklı bir sunum yapan Mert Başaran, enflasyonist ortamlarda stratejik yatırımın önemini vurguladı, 'Alın, unutun' stratejisinin sırlarını paylaştı. Başaran, kuş uçmaz, kervan geçmez toprak parçalarına yatırım yapmanın, günün birinde zengin olmanın anahtarı olduğunu belirtti. Konuşmasında her yatırımcı profiline göre tavsiyelerde bulunan Mert Başaran “Likit yatırımı seven yatırımcılar altın alsın. Döviz bile alsanız kağıt para uzun vadede erir. Altın ise tarih boyunca kazandıran en önemli madenlerden biridir, altından şaşmayın" dedi. Etkinliğin sonunda Başkan Yavaş, Mert Başaran'a teşekkür plaketi sundu. Başaran, her ay devam edecek uzman konuklarla toplantı serilerinin heyecan verici bir geleceğe işaret ettiğini belirtti. Toplantı sonunda ANTGİAD'a dahil olan yeni üyelere katılım plaketleri sunuldu. (DHA)

Kaynak: DHA