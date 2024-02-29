Akdeniz’deki sıcaklık artışları turizmi etkiler mi

Akdeniz havzasında sıcaklıkların arttığını açıklayan Ankara Üniversitesi Beşeri İktisadi Coğrafya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Somuncu, son yüzyıl içinde küresel ortalama sıcaklık 1,2 derece artarken Akdeniz havzasındaki sıcaklık artışının 1,5 derece olarak ölçüldüğü bilgisini verdi. Somuncu, artan sıcaklıkla nedeniyle özellikle Akdeniz havzasındaki ülkelerde özellikle yüksek sezon olarak kabul edilen Temmuz-Ağustos aylarında turistlerin termal konforunun olumsuz etkileneceğini ve bu etkinin giderek artacağını ifade etti. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel