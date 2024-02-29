- Turizm

Turizm amaçlı konutlar için plaket basılacak

ABONE OL Google News Sayfamız

TURİZM amaçlı konutların dış cephelerinde kullanılmak üzere 30 bin plaket basılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik'le, turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine, Bakanlıkça hazırlanacak "turizm amaçlı konut" ibaresi ve konutun bakanlığın denetimine tabi olduğunu belirtir plaket asılması zorunluluğu getirilmişti.

Turizm amaçlı konutlar için plaket basılacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

 Resmi Gazete'nin 28 Aralık 2023 tarihli sayısında yayımlanan yönetmelik kapsamında, ebat ve şekli teknik şartnamede gösterilen plaketin basımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce ilana çıkıldı. Buna göre, turizm tesisleri ve turizm amaçlı konutların dış cephelerinde kullanılmak üzere plaket basımı mal alımı ihalesi yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek ihale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek. Konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek ihale, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde 25 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu tarihe kadar istekliler ihale için tekliflerini sunabilecek. İhale kapsamında turizm tesislerinde kullanılmak üzere 1200, turizm amaçlı konutlarda kullanılmak üzere 30 bin alüminyum plaket basılacak. Plaket, elips biçiminde ve düz olacak. Her plaket tarih, sayı, adres ve irtibat numarası bilgilerini içerecek. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı

# Olacak, Aralık, 2023, sonra, Mart, fiyat, kültür

29 Şub 2024 - 01:18 - Turizm

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Yeni yönetmelik turizmi tehlikeye atıyor mask
Yeni yönetmelik turizmi tehlikeye atıyor
Tur operatörleri Almanya pazarında büyüme bekliyor mask
Tur operatörleri Almanya pazarında büyüme bekliyor
Akdeniz'de otel dolulukları Türkiye hariç yükseldi mask
Akdeniz'de otel dolulukları Türkiye hariç yükseldi
Rusların konut tercihinde Türkiye 3. sırada mask
Rusların konut tercihinde Türkiye 3. sırada
Maldivler Antalya'ya rakip oldu mask
Maldivler Antalya'ya rakip oldu
Rehberlik Yasası değişikliği askıda mask
Rehberlik Yasası değişikliği askıda
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber