Tur operatörleri Almanya pazarında büyüme bekliyor

BAŞARILI geçen 2023 sezonunun ardından Alman tur operatörleri 2024 sezonu için de yüksek beklenti içinde. Travel Data + Analytics, the Tats-Reisebüro-Spiegel ve the Midoco Travel Index sektörel ölçüm ve analiz şirketleri turizmin 2024 yılına iyi bir başlangıç yaptığını belirtiyor. Seyahat analiz şirketleri Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) ve Tourismusanalyse by Stiftung für Zukunftsfragen de Almanların seyahat davranışının pandemi öncesindeki seviyede olmasını ve tasarrufu seyahat dışı alanlarda yapmasını bekliyor.



ÇİFT HANELİ BÜYÜME BEKLENTİSİ



Çoğunluğu orta büyüklükteki şirketlerden oluşan Almanya'daki 25 tur operatörü bu yıl satışlarını ortalama yüzde 18 artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Gebece ve Chamäleon gibi çalışma-gezi operatörleri ile Erlebe, Tischler ve Umfulana gibi uzak mesafe tur operatörleri satışlarda yüzde 20-40 arasında büyüme bekliyor. Otobüs turlarının güçlü şirketleri Eberhardt Travel ve Leitner Reise ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 22 büyüme öngörüyor. Almanya'da seyahat satışlarının çok büyük bir bölümünü temsil eden tur operatörleri ise farklı büyüme hedeflerine sahip. Örneğin Schauinsland Reisen yüzde 15, LMX yüzde 30, ANEX Grubu yüzde 20 büyüme hedeflerken, Alltours öngörüsü yüzde 6 büyüme. TUI ise şubat ayında 2024 yaz sezonu için güçlü ön rezervasyonlar rapor ediyor.



PAZARDAKİ GENEL BÜYÜMEYİ EN BÜYÜK 10 TUR OPERATÖRÜ ŞEKİLLENDİRİYOR



2022-23 sezonunda Almanya'daki 46 tur operatörünün satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 23,4 oranında arttı ve Almanya turizm pazarı ilk defa gelirde 2019 seviyesini geride bıraktı. Almanya'daki toplam seyahat satışının 24 milyar Euro’su, TUI'den başlayıp Coral Travel/Ferien'de biten en büyük 10 tur operatörü tarafından geçekleştirilirken, 2024'te her şirkette yüzde 18 gibi büyümenin pek olası olmadığına dikkat çekiliyor. Yüzde 18'lik büyüme aslında milyarlarca Euro satışı geliri olan dev şirketlerle yılda sadece birkaç milyon Euro ciro yapan küçük şirketler için öngörülen ortalama büyümeyi ifade ediyor.



ORGANİZE SEYAHAT PAZARI YÜZDE 15-20 KÜÇÜLDÜ



Bununla birlikte, ön rezervasyonlardaki yüzde 5-8'lik büyüme nedeniyle mevcut turizm yılında satışlar gözle görülür bir artış olması bekleniyor. Ancak pandemiden bu yana organize seyahat pazarının, keskin fiyat artışları nedeniyle, müşterilerinin yüzde 15-20'sini kaybettiğini de not düşmek gerekiyor. Bu nedenle satış gelirlerindeki artış müşteri sayısında bir artış anlamına gelmiyor. Büyük ihtimalle müşteri sayısı 2023 yılındaki seviyede kalacak. (Kaynak: Turizm GÜNCEL)

