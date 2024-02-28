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Beşiktaş, kupada yarı finale yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Konyaspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, yarı finale yükseldi. Yarı finaldeki rakibi ise Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü oldu

Beşiktaş, kupada yarı finale yükseldi mask
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlıların yarı finaldeki rakibi ise  Fenerbahçe’yi kupadan eleyen MKE Ankaragücü oldu. Turu getiren golleri 32’nci dakikada Salih Uçan ve 58’inci dakikada Cenk Tosun kaydetti.

83’üncü dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Savunmada yapılan pas hatasının ardından topu kapan Sambou'nun ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Seken topu sırtı dönük şekilde önünde bulan Yunus Mallı’nın rövaşatasında Necip Uysal kritik bir müdahaleyle topun ağlara gitmesini engelledi ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: DHA

# türkiye, ceza

28 Şub 2024 - 23:51 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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