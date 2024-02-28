Beşiktaş, kupada yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlıların yarı finaldeki rakibi ise Fenerbahçe’yi kupadan eleyen MKE Ankaragücü oldu. Turu getiren golleri 32’nci dakikada Salih Uçan ve 58’inci dakikada Cenk Tosun kaydetti.
83’üncü dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Savunmada yapılan pas hatasının ardından topu kapan Sambou'nun ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Seken topu sırtı dönük şekilde önünde bulan Yunus Mallı’nın rövaşatasında Necip Uysal kritik bir müdahaleyle topun ağlara gitmesini engelledi ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.