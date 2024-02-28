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Hadise 10 yaş küçük yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı

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Hadise yeni sevgilisiyle dudak dudağa objektiflere yakalandı. Yeni sevgilisi ise Hadise'den 10 yaş küçük olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hadise 10 yaş küçük yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı mask
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İş insanı Mehmet Dinçerler ile jet hızında boşanan Hadise kendisinden 10 yaş küçük isimle yakalanınca gündem oldu. Akif Yaman'ın kamerasına yakalanan Hadise iş dünyasında tanınan ailenin oğluyla yakalandı. Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile görüntülenen Hadise bir anda gündeme oturdu.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR


Bu görüntülerin altına ise sosyal medyada 'Oğlu yaşında' eleştirileri yapıldı. Hadise ise henüz görüntüler ve eleştiriler hakkında bir açıklamada bulunmadı. 

10 YAŞ FARK

Mert Ayaydın, İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı ve Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu. Üniversite eğitimini Londra'da tamamlayan Mert Apaydın 28 yaşında. Hadise ile aralarında 10 yaş fark bulunuyor.

Hadise 10 yaş küçük yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı

Hadise 10 yaş küçük yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal

28 Şub 2024 - 23:33 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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