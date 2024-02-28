Hadise 10 yaş küçük yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile jet hızında boşanan Hadise kendisinden 10 yaş küçük isimle yakalanınca gündem oldu. Akif Yaman'ın kamerasına yakalanan Hadise iş dünyasında tanınan ailenin oğluyla yakalandı. Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile görüntülenen Hadise bir anda gündeme oturdu.
SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Bu görüntülerin altına ise sosyal medyada 'Oğlu yaşında' eleştirileri yapıldı. Hadise ise henüz görüntüler ve eleştiriler hakkında bir açıklamada bulunmadı.
10 YAŞ FARK
Mert Ayaydın, İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı ve Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu. Üniversite eğitimini Londra'da tamamlayan Mert Apaydın 28 yaşında. Hadise ile aralarında 10 yaş fark bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.