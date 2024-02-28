Kızılcık Şerbeti'nde 'eski sevgili' şoku

Abdullah Ünal rolünü artık Ahmet Mümtaz Taylan’ın canlandıracağı ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’ne yeni konuk oyuncu dahil oluyor.
Kızılcık Şerbeti bu Cuma yine çok heyecanlı olaylara sahne olacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı diziye Rüya Coriç konuk oyuncu olacak. Aynı zamanda sunucu kimliğiyle de tanınan Coriç, dizide Rüzgâr’ın eski sevgilisi Sibel karakterine hayat verecek.
Sibel, Rüzgar’a (Yiğit Kirazcı) zor anlar yaşatacak. Rüzgâr, Sibel konusunda Nursema’dan (Ceren Karakoç) destek isteyecek.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.