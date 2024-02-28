Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttular

Cadde ortasında duran hafif ticari araçtan inen 3 kişi ellerinde bulunan uzun namlulu silahlarla 2 kişiye saldırı düzenlendi. Saldırganlar tarafından bir süre kovalanan iki kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırganlar her yerde polis ekipleri tarafından aranıyor.

Kaynak: DHA