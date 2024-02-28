- Asayiş

Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttular

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İstanbul Arnavutköy'de caddede yürüyen 2 kişi, silahlı saldırıya uğradı. Hafif ticari araçla olay yerine gelen 3 kişi uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı.

Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttular mask
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Cadde ortasında duran hafif ticari araçtan inen 3 kişi ellerinde bulunan uzun namlulu silahlarla 2 kişiye saldırı düzenlendi. Saldırganlar tarafından bir süre kovalanan iki kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırganlar her yerde polis ekipleri tarafından aranıyor.

Kaynak: DHA

# Polis, kişi

28 Şub 2024 - 23:28 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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