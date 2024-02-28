28 Şub 2024 - 22:57- Spor G:

Alanyaspor, Trabzonspor maçı için hazır

ABONE OL Google News Sayfamız

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Trabzonspor maçı için hazır mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, Trabzonspor maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

Koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamladı.

Alanyaspor, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

# Alanyaspor, futbol, idman, süper lig, günü, fatih

28 Şub 2024 - 22:57 AA Antalya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanyaspor - Trabzonspor maçının biletleri satışta! mask
Alanyaspor - Trabzonspor maçının biletleri satışta!
Şimşek Trabzon'a bilenecek mask
Şimşek Trabzon'a bilenecek
Ankaragücü'nden sürpriz! Fenerbahçe'yi kupa dışında bıraktı mask
Ankaragücü'nden sürpriz! Fenerbahçe'yi kupa dışında bıraktı
Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi mask
Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
'1 puan iyi 2 puan kayıp' mask
'1 puan iyi 2 puan kayıp'
Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi: "Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!" mask
Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi: "Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!"
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber