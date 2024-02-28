Alanyaspor, Trabzonspor maçı için hazır

Büyütmek için resme tıklayın

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, Trabzonspor maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

Koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamladı.

Alanyaspor, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA