- Asayiş

İki grubun sokak ortasındaki kavgası kanlı bitti

ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Alim Dede, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İki grubun sokak ortasındaki kavgası kanlı bitti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Alim Dede, tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dede, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Alim Dede, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklanırken, C.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, Polis, sağlık, kişi

28 Şub 2024 - 22:54 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Öğrenciler tavuk döner yüzünden hastanelik oldu mask
Öğrenciler tavuk döner yüzünden hastanelik oldu
Alanya’da tabancasının ruhsatını yenilemeyen kadına ceza! mask
Alanya’da tabancasının ruhsatını yenilemeyen kadına ceza!
Alanya’da 51 yaşındaki kadın hayatına son vermek istedi mask
Alanya’da 51 yaşındaki kadın hayatına son vermek istedi
Sahte şeyh dehşeti: Genç kız vurmak zorunda kaldı! 'Üç defa önden, üç defa arkadan' mask
Sahte şeyh dehşeti: Genç kız vurmak zorunda kaldı! 'Üç defa önden, üç defa arkadan'
Korkunç olay! Buzdolabı bir anda patlattı mask
Korkunç olay! Buzdolabı bir anda patlattı
Askeri servis aracı kontrolünü kaybederek devrildi mask
Askeri servis aracı kontrolünü kaybederek devrildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber