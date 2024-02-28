İki grubun sokak ortasındaki kavgası kanlı bitti

İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Alim Dede, tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dede, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Alim Dede, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklanırken, C.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA