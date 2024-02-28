Onarmak için direğe çıkan genç, akıma kapıldı

Emir Hüseyin Ay, elektrik arızasını onarmak için yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen direğe çıkan Ay, bir anda akıma kapıldı ve direkte asılı kaldı.
AKIM KESİLEREK KURTARILDI
Olayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Direkteki akımın kesilmesinin ardından Ay, bulunduğu yerden indirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.