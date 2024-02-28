Onarmak için direğe çıkan genç, akıma kapıldı

Emir Hüseyin Ay, elektrik arızasını onarmak için yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen direğe çıkan Ay, bir anda akıma kapıldı ve direkte asılı kaldı.

AKIM KESİLEREK KURTARILDI

Olayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Direkteki akımın kesilmesinin ardından Ay, bulunduğu yerden indirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA