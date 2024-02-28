28 Şub 2024 - 22:48- Asayiş G:

Onarmak için direğe çıkan genç, akıma kapıldı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik arızasını onarmak için çıktığı yüksek gerilim hattı direğinde akıma kapılan Emir Hüseyin Ay, (17), yaralandı.

Onarmak için direğe çıkan genç, akıma kapıldı mask
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Emir Hüseyin Ay, elektrik arızasını onarmak için yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen direğe çıkan Ay, bir anda akıma kapıldı ve direkte asılı kaldı.

AKIM KESİLEREK KURTARILDI

Olayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.  Direkteki akımın kesilmesinin ardından Ay, bulunduğu yerden indirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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28 Şub 2024 - 22:48 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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