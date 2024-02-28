- Ekonomi

Antalya ve Alanya'da banka müşterileri dikkat! İade almak için yapmanız gerekenler...

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Kredi kartlarına yapılan fahiş zamlar milyonlarca vatandaşı da olumsuz etkiledi. Aidat miktarlarının 1500 liraya kadar çıkması müşterileri çileden çıkardı. Peki bu aidatların iadesi mümkün mü? Antalya ve Alanya'da yaşayan vatandaşlar aidat iadesi nasıl alabilir? İşte cevabı...

Antalya ve Alanya'da banka müşterileri dikkat! İade almak için yapmanız gerekenler... mask
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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren  kredi kartı aidatlarına yüzde 70 zam geldi. Böylece yılda bir defa alınan bu ücret, 1500 TL'ye kadar yükseldi. Alınan zam kararı Antalya ve Alanya'daki kredi kartı müşterilerinin de tepkisini çekti. Uzmanlar ise iade talebi oluşturulmasını öneriyor.

İŞTE İADE ALMA YOLLARI

Ekstrenize tanımlanan kredi kartı aidatını otomatik ödeme talimatıyla veya farkında olmadan ödediyseniz geçmişe dönük itiraz edip yaptığınız ödeme için iade talebi oluşturma hakkınız var. Bu işlemi üç farklı yolla yapabilirsiniz:

İade talebinize dair detayları içeren bir dilekçe ve ekstre ile ilgili bankanın şubesinden işlem yapabilirsiniz veya E- devlet üzerinden mail ile iade talebi sürecini başlatabilirsiniz. Bir diğer yolda ise ikâmet ettiğiniz ilçedeki Tüketici Hakem Heyeti'ne şahsi olarak ekstrenizle de başvuru yapabilir, aidat bedelinin iadesini talep edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi

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28 Şub 2024 - 21:48 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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