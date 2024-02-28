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69 bin 360 litre sahte alkol ele geçirildi

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İzmir'de polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde 69 bin 300 litre sahte alkol, 4 bin 308 şişe sahte alkol ve 5 bin 871 taklit etiketli sahte alkol ele geçirildi

69 bin 360 litre sahte alkol ele geçirildi mask
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sahte alkol üreten ve depolayan iş yerlerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 69 bin 360 litre sahte alkol ile 4 bin 308 şişelenmiş sahte alkol ve 5 bin 871 litre taklit etiketli sahte alkol ele geçirildi.

EĞLENCE MEKANLARI DA DENETLENDİ

Ayrıca şubat ayında Konak ilçesinde bulunan eğlence mekanları da ekiplerce denetlendi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de katıldığı denetimlerde, sahte içkiden kaynaklı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla 114 eğlence mekanı kontrol edildi. 

Kaynak: DHA

# Zehirlenme

28 Şub 2024 - 21:28 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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