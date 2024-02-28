28 Şub 2024 - 21:13- Ekonomi G:

Antalya ve Alanya'da yatırımcıların gözü kulağı onda; tahmini duyan koşa koşa almaya gidiyor

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Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Antalya ve Alanya'da da yatırımcılar altının durumunu yakın takip ediyor. Yatırım ve altın almak isteyenler altının gidişatı önümüzdeki günlerde nasıl olacak? İşte ayrınılar...

Antalya ve Alanya'da yatırımcıların gözü kulağı onda; tahmini duyan koşa koşa almaya gidiyor mask
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Altında rekorlar gram altında devam ediyor. Uzmanlar ise bu yükselişin süreceğini öngörüyor. CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk önümüzdeki aylarda da altın fiyatlarında yükseliş beklediklerini söyledi.

Antalya ve Alanya'da yatırımcıların gözü kulağı onda; tahmini duyan koşa koşa almaya gidiyor

GRAM ALTIN 3 BİN LİRA OLACAK

Yıl sonunda ise gram altın beklentisini  ise 3 bin civarı olarak açıkladı. Ancak kısa süreli yatırım için altının doğru bir yatırım olmadığını ifade etti. Çünkü uzun süreli yatırımlarda yatırımcısına kazandırdığını söyledi. Bu sebeple orta ve uzun vadede altın yatırımlarını öneriyor. Yatırımcılara portföy oluşturma tavsiyesi de veren Yıldırımtürk, portföyün %40’ının altın, %10’unun döviz veya eurobond, %30’unun ise hisse senedi olabileceğini söylüyor. 

Kaynak: CNN TÜRK

# ifade, devam, Olacak, lira

28 Şub 2024 - 21:13 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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