Antalya ve Alanya'da yatırımcıların gözü kulağı onda; tahmini duyan koşa koşa almaya gidiyor

Altında rekorlar gram altında devam ediyor. Uzmanlar ise bu yükselişin süreceğini öngörüyor. CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk önümüzdeki aylarda da altın fiyatlarında yükseliş beklediklerini söyledi.
GRAM ALTIN 3 BİN LİRA OLACAK
Yıl sonunda ise gram altın beklentisini ise 3 bin civarı olarak açıkladı. Ancak kısa süreli yatırım için altının doğru bir yatırım olmadığını ifade etti. Çünkü uzun süreli yatırımlarda yatırımcısına kazandırdığını söyledi. Bu sebeple orta ve uzun vadede altın yatırımlarını öneriyor. Yatırımcılara portföy oluşturma tavsiyesi de veren Yıldırımtürk, portföyün %40’ının altın, %10’unun döviz veya eurobond, %30’unun ise hisse senedi olabileceğini söylüyor.
Kaynak: CNN TÜRK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.