Son dakika! Ölüm tehdidi alan muhtar adayı çekildiğini açıkladı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına aday olan Simurg Sarsılmaz tek kadın aday olmuştu. Ancak Simurg Sarsılmaz’la adaylıktan çekildiğini duyurdu. Sarsılmaz, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını belirterek, muhtar adayı olmaktan vazgeçtiğini söyledi. Sarsılmaz, kendisini tehdit eden sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusuna bulunacağını duyurdu.

'PSİKOLOJİM ÇOK KÖTÜ'

Adaylığını açıkladığı ilk günden itibaren sadece Diyarbakır değil Türkiye'nin pek çok şehrinden destek mesajlarını almıştı. Aldığı karar hakkında Sarsılmaz sosyal medyada şunları söyledi:

"Ben doğup büyüdüğü mahalleye hizmet etmek için iyi niyetli bir şekilde adaylığımı açıkladım. Dün afiş çalışmalarını bitirip, bugün çalışmalara başlayacaktım. Ancak çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şuan psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Beni tehdit edenlerle ilgili yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunacağım."

DİYARBAKIR'DA DOĞUP BÜYÜDÜ

Diyarbakır'da dünyaya gelen Simurg Sarsılmaz ilk ve ortaokulunu Manisa'da okuyup ardından ise memleketine dönmüştü. Sarsılmaz, uzun süredir Diyarbakır ve bölge illerinde modellik yaparak geçimini sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi