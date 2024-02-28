28 Şub 2024 - 20:42- Gündem G:

Ormana yürüyüşe gitmişti! Cesedi bulundu

ABONE OL Google News Sayfamız

Denizli'de yürüyüşe ormana çıkan bir kişinin cesedi bulundu

Ormana yürüyüşe gitmişti! Cesedi bulundu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, geçtiğimiz cumartesi günü yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan ve dün cesedi bulunan PTT çalışanı Süleyman Özsoydan'ın (37) cenazesi toprağa verildi.

Olay, 24 Şubat saat 16.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. PTT'de gişe memuru olan Süleyman Özsoydan, evinden çıkıp yürüyüş için Çamlık Ormanı'na gitti. Özsoydan'dan haber alamayan yakınları, geçen pazar günü Özsoydan'a ait sırt çantasının ormanda yürüyüş yapanlar tarafından bulunmasının ardından, polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ve arama kurtarma ekipleri, Özsoydan'ı bulmak için Çamlık Ormanı'nda arama çalışması başlattı. Dün dron ile havadan taranan bölgede Özsoydan’ın saat 17.00 sıralarında 40 metre derinlikteki uçurumda çalılıkların arasında bulundu. Özsoydan’ın cesedi, AFAD ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri tarafından düştüğü tahmin edilen yerden çıkarıldı. Kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside yüksekten düşerek öldüğü belirlenen Özsoydan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Özsoydan’ın cenazesi, bugün toprağa verildi.

Kaynak: DHA

# Denizli, Ceset, Orman, Saat, Polis, ptt, günü, afad

28 Şub 2024 - 20:42 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizden sabır istiyoruz mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizden sabır istiyoruz
Alanya’da aranan 279 şahıs yakalandı mask
Alanya’da aranan 279 şahıs yakalandı
Türkiye'nin gizli anayasası olarak bilinen 'Kırmızı Kitap' güncelleniyor mask
Türkiye'nin gizli anayasası olarak bilinen 'Kırmızı Kitap' güncelleniyor
Hamas'ın komite başkanı basıldı! Zekat paralarını İsrail'deki otelde iki kadınla harcadı mask
Hamas'ın komite başkanı basıldı! Zekat paralarını İsrail'deki otelde iki kadınla harcadı
Yargıtaydan emsal karar: Artık Whatsapp'ta bunu yapmanın bedeli ağır olacak! mask
Yargıtaydan emsal karar: Artık Whatsapp'ta bunu yapmanın bedeli ağır olacak!
İdrar kaçırma sorununa sinir uyarımı tedavisi mask
İdrar kaçırma sorununa sinir uyarımı tedavisi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber