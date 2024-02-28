Ali Babacan Alanya'ya geliyor

Özkan, basın açıklamasında "Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 29 Şubat 2024 Perşembe günü saat 16.00'dan sonra Alanya’ya gelecek. Sayın Ali Babacan ve Belediye Başkan Adayımız Cem Sak otobüs ile şehir turu yaparak halkımızı selamlayacaktır. Sonrasında Deva Partisi İlçe Başkanlığı ve seçim ofisimize ziyarette bulunacaktır. Ziyaret sonrası Alanya ilçemizden ayrılacaktır" dedi. (Toygar DİM)