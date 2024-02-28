28 Şub 2024 - 20:39- Siyaset G:

Ali Babacan Alanya'ya geliyor

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DEVA Partisi Alanya İlçe Başkanı Umut Özkan, Genel Başkan Ali Babacan'ın yarın Alanya'ya geleceğini duyurdu

Ali Babacan Alanya'ya geliyor mask
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Özkan, basın açıklamasında "Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 29 Şubat 2024 Perşembe günü saat 16.00'dan sonra Alanya’ya gelecek. Sayın Ali Babacan ve Belediye Başkan Adayımız Cem Sak otobüs ile şehir turu yaparak halkımızı selamlayacaktır. Sonrasında Deva Partisi İlçe Başkanlığı ve seçim ofisimize ziyarette bulunacaktır. Ziyaret sonrası Alanya ilçemizden ayrılacaktır" dedi. (Toygar DİM)

# Ali babacan, Alanya, Belediye, başkan, Saat, günü, seçim

28 Şub 2024 - 20:39 - Siyaset

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