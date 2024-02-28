Şahin'den Alanya'daki trafik çilesine son verecek dev proje

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in halk buluşmaları, Alanya merkezden kırsala, en ücra köşeden eski beldelere kadar Alanya'nın her noktasında aralıksız devam ediyor.

ÇIPLAKLI'DA ' MEHMET ŞAHİN' İZDİHAMI

Mahalle buluşmaları kapsamında Çıplaklı'da vatandaşlarla buluşan Şahin, her yerde olduğu gibi bu mahallede de coşkulu bir kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Şahin, mahalledeki buluşma noktasına girişi sırasında müthiş kalabalığın oluşturduğu izdiham içerisinde vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Şahin'in sorun ve talepleri dinledikten sonra halka hitabı sırasında konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Şahin'in anlattığı projeleri de alkış sağanağı ile yoğun destek aldı.

ŞAHİN: EMEKLİLERİMİZE HAK ETTİKLERİ DEĞERİ VERECEĞİZ

Şahin, bu buluşmaya ilişkin sosyal medya mesajında "Mahalle buluşmalarımız kapsamında İyi Parti Alanya İlçe Başkanımız Hilmi Er, parti teşkilatı ve ekip arkadaşlarımız ile Çıplaklı’da mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Sosyal belediyecilik vizyonumuzla, ömrünü ülkesine hizmete vakfeden büyüklerimizin, emekli olduktan sonra günlerini dolu dolu geçirmeleri, sıcak sohbetler edebilmeleri, çaylarını yudumlayıp gazetelerini, kitaplarını okuyabilmeleri, ileri yaş atölyeleri ile vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri için, ücretsiz olarak hizmetlerinden faydalanabilecekleri 'Emekli Lokallerimiz' ile emeklilerimize de hak ettikleri değeri vereceğiz. Tüm mahalle sakinlerimize misafirperverlikleri ve destekleri için sonsuz teşekkür ederim. Her yerde olduğu gibi Çıplaklı Mahallemizde de tarafımıza gösterilen sevgiye, desteğe hep layık olacağız. ‘Her Şey Alanya’mız İçin’ söylemi ile çıktığımız bu kutsal hizmet yolunda asla kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah" dedi.

ALANYA TRAFİĞİ SİL BAŞTAN YENİLENECEK

Şahin ve ekibi, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya'nın davetine de katılarak şoförlerle kahvaltıda buluştu.

Tek tek selamlaştığı şoför esnafının sorun ve taleplerini dinleyen Şahin'in burada açıkladığı Akıllı Trafik Sistemi ve Yol Düzenlemeleri Projesi ayakta alkışlandı.

Şahin, Alanya'da trafik çilesine son verecek ve şoför esnafı ile tüm sürücüler ve yayalara rahat bir nefes aldıracak projesine ilişkin şöyle konuştu: "Alanya’mızda toplumun hemen her kesiminde büyük bir rahatsızlık yaratan trafik yoğunluğu ve sorununun ortaya çıkardığı olumsuz tablonun bertaraf edilmesinde en etkin yöntem olarak ortak aklı, teknolojiyi ve kurumlar arası iş birliğini hâkim kılacağız. Bu süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, üniversiteler, konusunda uzman akademisyen ve bilim adamlarıyla koordineli 'Akıllı Trafik Sistemi ve Yol Düzenlemeleri' projemizin startını vereceğiz. Bu proje ile sadece yoğunluğun azaltılması değil, aynı zamanda ticari alanlarımızın kalkındırılmasına ve eğitim alanlarındaki trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik ulaşım politikalarımızı da hayata geçireceğiz.

YENİ KAVŞAKLAR, KATLI VE KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR, BATTI-ÇIKTILAR, AKILLI SİNYALİZASYON SİSTEMİ

Alanya’mızda trafik sorununu çözmek için belirlediğimiz birçok noktada yeni kavşak düzenlemeleri, katlı ve köprülü kavşaklar, battı-çıktılar yapacağız. Kuracağımız 'Akıllı Sinyalizasyon Sistemi' ile Alanya’nın trafiğini rahatlatmak için önemli adımlar atacağız. Teknolojik olanaklarla Alanya’mızda trafiği sıkıştıran noktaları tespit edeceğiz, modern kavşak düzenlemeleri ile bu yükü azaltacağız. Ayrıca, trafik sorununun çözümüne dönük olarak ihtiyaç duyulan noktalarda ilave yollar inşa etmek ve toplu taşıma seçeneklerini çeşitlendirmek üzere çalışmalarımızı hızla başlatacağız."

'GALERİCİLER SİTESİ İLE ESNAFIMIZ RAHAT BİR NEFES ALACAK'

Şahin, bir soru üzerine Alanya Galericiler Sitesi'ni de hayata geçireceklerini belirterek "Tüm esnaflarımız gibi galerici esnafımız da rahat bir nefes alacak" dedi.

Şahin, Alanya Galericiler Sitesi Projesi'ne ilişkin "Motorlu taşıt alım satımı yapan galerici esnaflarımızı apartman altlarından, derme çatma kulübelerden ve alt-üst yapısı yetersiz çalışma alanlarından kurtaracağız. Galerici esnafımıza modern, kimlikli ve Alanyamıza yakışan bir 'Galericiler Sitesi' kazandıracağız. Bu sitede modern altyapı yatırımlarını yaparak hem alıcıların hem de esnaflarımızın rahat ve konforlu bir biçimde kullanabileceği bir süreci başlatacağız" şeklinde konuştu.

KADINLARDAN ŞAHİN'E COŞKULU KARŞILAMA

Şoför esnafından Şahin'e tebrik ve teşekkür yağarken, Şahin ve ekibinin bir başka durakları ise Oba Olive Garden'da Necati Topal'ın daveti oldu.

Burada kadınlarla buluşan Şahin ve ekibini yine kadınlardan oluşan coşkulu bir kalabalık sevgi gösterileri ile karşıladı. Kadınların sorun ve taleplerini tek tek not alan Şahin, hitabında sorunları nasıl çözeceğini, talepleri ne şekilde karşılayacağını anlattı ve projelerini aktardı. Şahin, yoğun ilgi ve destekleri nedeniyle kadınlara teşekkür ederken, kadınlar "10 yıllık ALTSO Başkanlığınız döneminde ortaya koyduğunuz projelerinizle kadınlara verdiğiniz değeri ve önemi de hep gösterdiniz. Biz kadınlar da 'Yaparsa Mehmet Şahin yapar' diyoruz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dediler.

Kaynak: Haber Merkezi