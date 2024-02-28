28 Şub 2024 - 20:11- Gündem G:

Uçuşu olanlar dikkat! Olumsuz hava yüzünden bazı uçuşlar durduruldu

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Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş) olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'unu iptal ettiğini duyurdu.

Uçuşu olanlar dikkat! Olumsuz hava yüzünden bazı uçuşlar durduruldu mask
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Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş) olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'unu iptal ettiğini duyurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından konuyla ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı

" İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 29 Şubat tarihinde saat 13.00’a kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir"

Kaynak: Haber Merkezi

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28 Şub 2024 - 20:11 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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