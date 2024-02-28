Direksiyonu kitlendi; beton bloka çarptı

Hilmi Tunahan Süzen yönetimindeki iddiaya göre direksiyonunun kilitlenmesi sonucu yol kenarındaki beton bloka çarptı. Kazada sürücü ile beraber otomobilde bulunan arkadaşı Kamilcan Uzun yaralandı.
2 YARALI
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.