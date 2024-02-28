- Asayiş

Direksiyonu kitlendi; beton bloka çarptı

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Amasya'da seyir halinde olan otomobil direksiyonunun kitlenmesi sonucu yol kenarındaki beton bloka çarptı; kazada 2 kişi yaralandı.

Direksiyonu kitlendi; beton bloka çarptı mask
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Hilmi Tunahan Süzen yönetimindeki iddiaya göre direksiyonunun kilitlenmesi sonucu yol kenarındaki beton bloka çarptı. Kazada sürücü ile beraber otomobilde bulunan arkadaşı Kamilcan Uzun yaralandı.

2 YARALI

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

# ilgili, Polis, sağlık, Gelen

28 Şub 2024 - 19:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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