Direksiyonu kitlendi; beton bloka çarptı

Hilmi Tunahan Süzen yönetimindeki iddiaya göre direksiyonunun kilitlenmesi sonucu yol kenarındaki beton bloka çarptı. Kazada sürücü ile beraber otomobilde bulunan arkadaşı Kamilcan Uzun yaralandı.

2 YARALI

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA