- Ekonomi

Antalya ve Alanya listenin sonuna geriledi

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Antalya ve Alanya'da konut fiyat artış hızı düşüşe geçerken Anadolu illerinde yükselmeye başladı. İşte araştırmadan öne çıkanlar....

Antalya ve Alanya listenin sonuna geriledi mask
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Üç büyük şehir olan Ankara , İstanbul ve İzmir'de konut fiyatı artış hızı son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Aynı şekilde durum Antalya ve Alanya için de geçerli durumda. 

SON 2 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın araştırması, "konut fiyat artışı sıralamasında" önemli değişimlerin olduğunu ortaya koyuyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık 2023 verilerine göre, Türkiye genelinde konut fiyatlarında aylık artış yüzde 1.15, yıllık ise 75.5 oldu; yıllık artışın son 2 yılın en düşük seviyesi olduğunu gösterdi.

ANTALYA SON SIRADA

Anadolu şehirlerinde durum tam tersi seyrediyor; fiyat artış hızı yükselerek zirveye yerleşti. Ocak 2022’de tüm iller içerisinde İstanbul yıllık değişim oranına göre 7’inci sırada yer alırken, 2024 yılında 70’inci sıraya geriledi. Antalya ve İzmir de listenin sonlarında yer alıyor. 

Kaynak: Haber Merkezi

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28 Şub 2024 - 19:28 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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