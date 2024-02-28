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Kars'ta deprem!

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Kars'ın Digor ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kars'ta deprem! mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kars'ın Digor ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 16.51'da oldu. Yerin 13,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: DHA

# acil, Saat, deprem

28 Şub 2024 - 19:02 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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