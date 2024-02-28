Kars'ta deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kars'ın Digor ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 16.51'da oldu. Yerin 13,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: DHA