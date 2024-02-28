Başkan Erdem, Alanya'nın tanıtımı için kolları sıvadı

Alanya’nın tanıtımı konusunda önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Erdem, “Alanya’mız için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

ERDEM: “YOL HARİTAMIZI BELİRLEDİK”

Başkan Erdem, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Emlak ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren arkadaşlarımızla odamız ev sahipliğinde bir araya geldik.

MÜTBİR Başkanımız Mustafa Küçüker ile Emlak Profesyonelleri Derneği Başkanımız Emre Kodal’ın da yer aldığı toplantıda sektörün genel sorunlarını bir kez daha gözden geçirme fırsatı yakaladık.

Toplantımızda ayrıca; Alanya’mızın tanıtımına yönelik önümüzdeki süreçte gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalarla ilgili de görüş alışverişinde bulunup, yol haritamızı belirledik.

Toplantıya katılıp, görüşlerini bildiren herkese çok teşekkür ederim.

Alanya’mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”