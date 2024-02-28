28 Şub 2024 - 18:46- Gündem G:

Başkan Erdem, Alanya'nın tanıtımı için kolları sıvadı

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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, ALTSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, emlak ve inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkan Erdem, Alanya'nın tanıtımı için kolları sıvadı mask
Başkan Erdem, Alanya'nın tanıtımı için kolları sıvadı
Başkan Erdem, Alanya'nın tanıtımı için kolları sıvadı
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Alanya’nın tanıtımı konusunda önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Erdem, “Alanya’mız için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

ERDEM: “YOL HARİTAMIZI BELİRLEDİK”

Başkan Erdem, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Emlak ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren arkadaşlarımızla odamız ev sahipliğinde bir araya geldik.
MÜTBİR Başkanımız Mustafa Küçüker ile Emlak Profesyonelleri Derneği Başkanımız Emre Kodal’ın da yer aldığı toplantıda sektörün genel sorunlarını bir kez daha gözden geçirme fırsatı yakaladık.
Toplantımızda ayrıca; Alanya’mızın tanıtımına yönelik önümüzdeki süreçte gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalarla ilgili de görüş alışverişinde bulunup, yol haritamızı belirledik.
Toplantıya katılıp, görüşlerini bildiren herkese çok teşekkür ederim.
Alanya’mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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28 Şub 2024 - 18:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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