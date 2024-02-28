- Asayiş

Korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi

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Diyarbakır'da 2’si şehir içi yolcu minibüsü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2’si ağır, 18 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi mask
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M.S. yönetimindeki şehir içi yolcu minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen S.G. idaresindeki otomobile çarptı. Kazaya başka 3 otomobil ile şehir içi yolcu minibüsü de karıştı.

18 YARALI

Kazada 2’si ağır, 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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28 Şub 2024 - 18:46 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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