Korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi

M.S. yönetimindeki şehir içi yolcu minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen S.G. idaresindeki otomobile çarptı. Kazaya başka 3 otomobil ile şehir içi yolcu minibüsü de karıştı.

18 YARALI

Kazada 2’si ağır, 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA