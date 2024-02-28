28 Şub 2024 - 17:39- Gündem G:

İYİ Parti Alanya: Çaresizlikten çakma anketlere yöneldiler

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Alanya'da algı oluşturmak ve halkı kandırmak için sahte anketler yayınlandığını söyleyen İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er "Alanya halkımız çakma anketlere itibar etmesin. Çaresizlikten bu tür yollara başvuranlara halkımız cevabını sandıkta verecek" dedi

İYİ Parti Alanya: Çaresizlikten çakma anketlere yöneldiler mask
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Alanya'da son günlerde algı oluşturmak ve halkı kandırmak için düzenlenen sahte anketlerin havada uçuştuğunu söyleyen İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, "Alanya halkımız çakma anketlere itibar etmesin" dedi.
Gece gündüz sahada ve vatandaşla iç içe olduklarını söyleyen Er, "Vatandaşımızın dertlerini dinliyoruz, taleplerini alıyoruz. Bu yayınlanan çakma anketlerle vatandaşımızın bize teveccühü arasında en ufak bir bağ olmadığını görüyoruz. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde İYİ Parti'mizin adayı olan Sayın Mehmet Şahin, partili partisiz bütün vatandaşlarımızın vereceği oylarla Alanya Belediye Başkanı olarak seçilecektir. Tekraren ifade edeyim. Vatandaşlarımız, Alanya halkımız, bu tarz ısmarlama ve çakma anketlere itibar etmesinler" dedi.

'100 KİŞİYE SORULSA ANLAŞILIR'

Alanya'da 100 kişiye sorulsa bile halkın tercihinin anlaşılabileceğini vurgulayan Er, "Bu sahte anketleri hazırlayıp yayınlayanlar eğer yüzlerini vatandaşımıza dönerlerse, vatandaşlarımızı dinlerlerse, gerçekten kimi istediklerini anlarlar. Biz vatandaşımızın tercihinin Mehmet Şahin olduğunu sahada her gün görüyoruz. Çaresizlikten çakma anketlere yöneldiler. Bu tür yollara başvuranlara halkımız cevabını sandıkta verecek" dedi.

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28 Şub 2024 - 17:39 - Gündem

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