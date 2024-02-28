Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü köprüden düştü: 31 kişi hayatını kaybetti

Mali’de Burkina Faso’ya gitmekte olan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bagoe Nehri’ni geçtiği sırada köprüden aşağı düştü. Öğle saatlerinde meydana gelen korkunç kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk aktardığına göre kazada 31 kişi hayatını kaybetti; 10 kişi de yaralandı. Mali Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı kaza açıklamasında hayatını kaybedenler arasında Mali ve Batı Afrika ülkeleri vatandaşlarının olduğu bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.