28 Şub 2024 - 17:17- Gündem G:

'Alanya’da emlak ve inşaat sektörü yerlerde sürünüyor'

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Günden güne kötüye giden emlak ve inşaat sektörü duraklamanın ardından geriye doğru gitmeye başladı. Trust United Emlak sahibi Durmuş Özgen, “Sektör şuanda yerlerde sürünüyor” diye konuştu

'Alanya’da emlak ve inşaat sektörü yerlerde sürünüyor' mask
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ALANYA ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunan emlak ve inşaat sektörü duraklama döneminin ardından gerileme dönemine geçti. Yıllık konut fiyat artış oranına bakıldığında geçtiğimiz yıllarda zirveyi zorlayan Antalya 9’uncu sıradan 78’inci sıraya gerilese de sektörde tabir-i caizse yaprak kıpırdamıyor.

Emlak ve inşaat sektöründe yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Trust United Emlak sahibi Durmuş Özgen, “Emlak sektörü şuanda yerlerde sürünüyor. Hükümetin aldığı günübirlik yasalarla sektör durdu. Hatta geriye doğru gidiyor. Son dönemde alınan saçma kararlar var. Bir tanesi günübirlik kiralama. Bunda en büyük etki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı açıklama olabilir. Gelen turist sayısı ve otellerde konaklayan turist sayısını karşılaştırmış ve ‘Geri kalan turistler nerede konaklıyor’ diye sormuştu. Devamında da günübirlik evlerin neredeyse yasaklanması söz konusu oldu. Müşterilerimizin büyük bir kısmı aldığı konutu kiraya veriyordu. Az da olsa gelir elde etmeye çalışıyorlardı.

İkinci karar ise ikametle alakası yaşanan sorun. Dairenin fiyatı 80 bin dolar olsa da 200 bin dolar gösterme zorunluluğu geldi. Gerçek duruma tamamen aykırı. Biraz araştırdık anayasa da aykırı bir durum. Bununla ilgili ben de önümüzdeki günlerde dava açacağım. Hakkımın olduğunu öğrendim. Bütün bunlar baz alındığında konut fiyatlarında düşüş değil aksine yükselme söz konusu oluyor. Diğer taraftan korkunç bir faiz söz konusu. Konut kredisi kullanma şansınız yok. Emlak ve inşaat sektörü ile ilgili bir umut gözükmüyor. Benim bu açıklamalarımdan dolayı tepki gösterenler, ‘Beter olun, yok olun’ gibi diyecekler olacaktır. Fakat şunu unutmasınlar Alanya ve Antalya bölgesinin ekonomideki lokomotifi turizm değil, emlak ve inşaat sektörüydü. Ben kendi firmamda 30 kişi ile çalışırken şuanda 12 kişiye kadar düştüm. Birçok iş yeri aynı yollara gidiyor. Çünkü işler kötü. Domino etkisiyle önümüzdeki günlerde büyük bir istihdam sorunu yaşanacak diye düşünüyorum. Bir emlak şirketinin ayakta kalabilmesi için 10 satış yapması gerekiyordu. Şuan da ayda 1 veya 2 satış yapılıyor. Onun da yetme şansı yok” dedi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi

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28 Şub 2024 - 17:17 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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