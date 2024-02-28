28 Şub 2024 - 17:10- Gündem G:

Feci olay! Eşini ve 2 akrabasını öldürüp mağarada saklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman'da bir kişi eşini ve iki akrabasını silahla öldürüp mağaraya saklandı. Jandarma ekipleri saklandığı mağarada o kişiyi yakaladı.

Feci olay! Eşini ve 2 akrabasını öldürüp mağarada saklandı mask
Feci olay! Eşini ve 2 akrabasını öldürüp mağarada saklandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eşi Tuğba Avcı ve bacanağı Abidin Avcı ile bacanağının oğlu olan Mustafa Avcı'yı öldüren Kasım Avcı saklandığı mağarada yakalandı.

Olay, pazartesi günü gece saatlerinde ilçeye bağlı Taşkuyu köyünde medyana geldi. Kasım Avcı ile eşi Tuğba Avcı arasında tartışmaya yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kasım Avcı, eşi Tuğba Avcı ile evde bulunan bacanağı Abidin Avcı ve bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa Avcı'ya tabanca ile ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan Kasım Avcı'nın yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalle çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından Kasım Avcı'nın, köy kırsalındaki bir mağarada saklandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Avcı'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı. Jandarma ekipleri aynı zamanda Kasım Avcı'nın buğday ekili arazisinde yaptığı aramada da 1 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan Avcı'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 7 kişi de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

# Cinayet, , akaraba, Mağara, Soruşturma, Jandarma, günü, Gelen, sağlık, acil, ilgili, kişi

28 Şub 2024 - 17:10 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizden sabır istiyoruz mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizden sabır istiyoruz
Türkiye'nin gizli anayasası olarak bilinen 'Kırmızı Kitap' güncelleniyor mask
Türkiye'nin gizli anayasası olarak bilinen 'Kırmızı Kitap' güncelleniyor
Hamas'ın komite başkanı basıldı! Zekat paralarını İsrail'deki otelde iki kadınla harcadı mask
Hamas'ın komite başkanı basıldı! Zekat paralarını İsrail'deki otelde iki kadınla harcadı
Yargıtaydan emsal karar: Artık Whatsapp'ta bunu yapmanın bedeli ağır olacak! mask
Yargıtaydan emsal karar: Artık Whatsapp'ta bunu yapmanın bedeli ağır olacak!
Gecekonduda yangın çıktı mask
Gecekonduda yangın çıktı
Hava sıcaklıkları düşüyor ve beklenen kar yağış geliyor; tarih verildi mask
Hava sıcaklıkları düşüyor ve beklenen kar yağış geliyor; tarih verildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber