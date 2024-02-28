Alanyaspor - Trabzonspor maçının biletleri satışta!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu. Futbolseverlerin merakla beklediği dev maçın biletlerinin satışa çıktığını açıklayan turuncu yeşilli kulüp, Alanyasporlu taraftarları da tribüne destek vermeye davet etti. Maçın biletleri, Passolig ile internet üzerinden ve Passolig gişelerinden satışa sunuldu. Spor SERVİSİ

İşte dev maçın bilet fiyatları:

Maraton Tribünü: 400 TL

Kuzey Kale Arkası: 200 TL

Güney Kale Arkası: 200 TL

Misafir Tribünü: 260 TL