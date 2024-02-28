28 Şub 2024 - 17:05- Spor G:

Alanyaspor - Trabzonspor maçının biletleri satışta!

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Corendon Alanyaspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Alanyaspor - Trabzonspor maçının biletleri satışta! mask
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu. Futbolseverlerin merakla beklediği dev maçın biletlerinin satışa çıktığını açıklayan turuncu yeşilli kulüp, Alanyasporlu taraftarları da tribüne destek vermeye davet etti. Maçın biletleri, Passolig ile internet üzerinden ve Passolig gişelerinden satışa sunuldu. Spor SERVİSİ

İşte dev maçın bilet fiyatları:
Maraton Tribünü: 400 TL
Kuzey Kale Arkası: 200 TL
Güney Kale Arkası: 200 TL
Misafir Tribünü: 260 TL

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28 Şub 2024 - 17:05 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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