Sevgilisinin telefonunu eline alınca hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan paylaşıldıktan kısa süre içinde kullanıcıların ilgisini çeken bir ihanet videosu gündeme de oturdu. Sevgilisinin araba sürdüğü anlarda onun telefonunun eline alan genç bir adam, tesadüfen aldatıldığını öğrendi.Sevgilisinin başka bir erkekle mesajlaşmalarını fark eden ve müstehcen pozlar gönderdiğini gören adam, "Bunları bana göndermedin" dedi.İhanetin ortaya çıkması üzerine ne yapacağını bilemeyerek gözyaşlarına hakim olamayan genç kadın ise çareyi sevgilisinin elinden telefonunu almakta buldu. O anları videoya çekerek sosyal medyada paylaşan genç adamın bu videosu ise sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi