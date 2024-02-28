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Sevgilisinin telefonunu eline alınca hayatının şokunu yaşadı

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Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülerde genç adam araba kullanan kız arkadaşının telefonu eline alıyor ve hayatını şokunu yaşıyor. Başka erkeklerle sevgilisinin mesajlaşmalarını ve müstehcen pozlarını gören genç adam aldatıldığını hiç beklemediği bir anda öğreniyor.

Sevgilisinin telefonunu eline alınca hayatının şokunu yaşadı mask
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Sosyal medyadan paylaşıldıktan kısa süre içinde kullanıcıların ilgisini çeken bir ihanet videosu gündeme de oturdu.  Sevgilisinin araba sürdüğü anlarda onun telefonunun eline alan genç bir adam, tesadüfen aldatıldığını öğrendi.Sevgilisinin başka bir erkekle mesajlaşmalarını fark eden ve müstehcen pozlar gönderdiğini gören adam, "Bunları bana göndermedin" dedi.İhanetin ortaya çıkması üzerine ne yapacağını bilemeyerek gözyaşlarına hakim olamayan genç kadın ise çareyi sevgilisinin elinden telefonunu almakta buldu. O anları videoya çekerek sosyal medyada paylaşan genç adamın bu videosu ise sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi

# Kadın, hakim, Sosyal

28 Şub 2024 - 16:59 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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