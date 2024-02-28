28 Şub 2024 - 16:33- Gündem G:

Uzman çavuş dehşeti! Sevgilisiyle kavga etti, 5 araç kundakladı

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Denizli'de bir uzman çavuş sevgilisiyle kavga etti. Kavga sonrası ikisi sevgilisine ait 5 aracı kundakladı.

Uzman çavuş dehşeti! Sevgilisiyle kavga etti, 5 araç kundakladı mask
Uzman çavuş dehşeti! Sevgilisiyle kavga etti, 5 araç kundakladı
Uzman çavuş dehşeti! Sevgilisiyle kavga etti, 5 araç kundakladı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşıyla kavga ettikten sonra içki içip 1'i sevgilisine ait 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araçla çöp konteynerlerini yanıcı madde dökerek yakan Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş İbrahim Görmez (29), tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fesleğen, Mehmetçik ve İstiklal mahallelerinde meydana geldi. Mahallelerde park halinde bulunan 2 motosiklet, 3 hafif ticari araç ve birkaç çöp konteyneri ateşe verildi. 3 ayrı mahallede vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ihbar yapılan yerlerdeki yangınları kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araçta hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda araçların yanıcı madde dökülerek kundaklandığı belirlendi.

KIZ ARKADAŞIYLA KAVGA EDİP ATEŞE VERMİŞ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada ise araçları yanıcı madde dökerek kundaklayan şüphelinin İbrahim Görmez olduğu tespit edildi. Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen İbrahim Görmez, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde kız arkadaşıyla kavga ettiğini ve içki içtikten sonra ona ait motosikleti, ardından diğer araçları yanıcı madde dökerek ateşe verdiğini itiraf eden Görmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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28 Şub 2024 - 16:33 - Gündem

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