Uzman çavuş dehşeti! Sevgilisiyle kavga etti, 5 araç kundakladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşıyla kavga ettikten sonra içki içip 1'i sevgilisine ait 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araçla çöp konteynerlerini yanıcı madde dökerek yakan Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş İbrahim Görmez (29), tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Fesleğen, Mehmetçik ve İstiklal mahallelerinde meydana geldi. Mahallelerde park halinde bulunan 2 motosiklet, 3 hafif ticari araç ve birkaç çöp konteyneri ateşe verildi. 3 ayrı mahallede vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ihbar yapılan yerlerdeki yangınları kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araçta hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda araçların yanıcı madde dökülerek kundaklandığı belirlendi.
KIZ ARKADAŞIYLA KAVGA EDİP ATEŞE VERMİŞ
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada ise araçları yanıcı madde dökerek kundaklayan şüphelinin İbrahim Görmez olduğu tespit edildi. Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen İbrahim Görmez, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde kız arkadaşıyla kavga ettiğini ve içki içtikten sonra ona ait motosikleti, ardından diğer araçları yanıcı madde dökerek ateşe verdiğini itiraf eden Görmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.