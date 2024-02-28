Öğrenciler tavuk döner yüzünden hastanelik oldu

Elazığ'da Çatalçeşme Mahallesi'nde bulunan Sezai Karakoç Anadolu Lisesinde meydana gelen olayda öğle saatlerinde kantine giden öğrenciler tavuk dönerden aldı. Öğrencilerden 12’si, bir süre sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi yaşamaya başladı. Durum üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Yedikleri yemekten zehirlenmiş olabilecekleri değerlendirilen öğrenciler, ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Öğrencilerin tetkikleri sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.