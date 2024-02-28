Öğrenciler tavuk döner yüzünden hastanelik oldu

Elazığ'da Çatalçeşme Mahallesi'nde bulunan Sezai Karakoç Anadolu Lisesinde meydana gelen olayda öğle saatlerinde kantine giden öğrenciler tavuk dönerden aldı. Öğrencilerden 12’si, bir süre sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi yaşamaya başladı. Durum üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Yedikleri yemekten zehirlenmiş olabilecekleri değerlendirilen öğrenciler, ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Öğrencilerin tetkikleri sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi