Korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk 3. kattan düştü

Bursa'da koltukta oynarken tutunmak istediği camın kırılması ile 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen Şefika Coşkun (11) cenazesi, toprağa verildi.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Osmangazi İlçesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairede oturan Şefika Coşkun, koltukta oynarken dengesini kaybedince cama tutunmak istedi. Bu sırada camın kırılması ile Coşkun, 10 metre yükseklikten başının üzerine düştü. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Coşkun, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. İsmail-Emine Coşkun çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Coşkun'un cenazesi, bugün Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi'ne getirildi. Coşkun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.