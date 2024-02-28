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Enis Arıkan ile Ezgi Mola küslüğü bitti mi?

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Uzun yıllardır dostluklarıyla bilinen Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın arası yakın zamanda bozulduğu iddia edilmişti. Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'yla küstükleri yönündeki iddialara yanıt geldi.

Enis Arıkan ile Ezgi Mola küslüğü bitti mi? mask
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Yakın zaman önce anne olan ünlü oyuncular konservatuvar yıllarından bu yana yakın arkadaştı. Geçtiğimiz akşam bir davette görüntülenen Enis Arıkan'a, Ezgi Mola ile yaşadıkları iddia edilen küslük soruldu.

Muhabir Online'nin haberine göre; Enis Arıkan, Ezgi Mola'yla haklarında çıkan küslük iddiasına cevap vererek kesin bir dille küs olmadıklarını altını çizdi. 

Kaynak: Muhabr Online

# Anne

28 Şub 2024 - 16:20 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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