Enis Arıkan ile Ezgi Mola küslüğü bitti mi?

Yakın zaman önce anne olan ünlü oyuncular konservatuvar yıllarından bu yana yakın arkadaştı. Geçtiğimiz akşam bir davette görüntülenen Enis Arıkan'a, Ezgi Mola ile yaşadıkları iddia edilen küslük soruldu.

Muhabir Online'nin haberine göre; Enis Arıkan, Ezgi Mola'yla haklarında çıkan küslük iddiasına cevap vererek kesin bir dille küs olmadıklarını altını çizdi.

Kaynak: Muhabr Online