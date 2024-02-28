Alanya’da tabancasının ruhsatını yenilemeyen kadına ceza!

Olay Çıplaklı Mahallesi’nde meydana geldi. A.D. isimli kadının, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Glock marka tabancasının ruhsatının süresinin dolduğu ve yenileme yapılmadığı tespit edildi. Yapılan çalışma sonucunda A.D.’ye 28 bin 365 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Haber Merkezi