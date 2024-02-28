28 Şub 2024 - 16:09- Gündem G:

Alanya’da devrilen motosiklette sürücü ağır yaralandı

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Alanya’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Alanya’da devrilen motosiklette sürücü ağır yaralandı mask
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Kaza Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. C.S. (22) idaresindeki 07 BCF 478 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

# Alanya, Konaklı, Motosiklet, kaza, acil, sağlık, eğitim

28 Şub 2024 - 16:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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