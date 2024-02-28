Alanya’da devrilen motosiklette sürücü ağır yaralandı

Kaza Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. C.S. (22) idaresindeki 07 BCF 478 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.