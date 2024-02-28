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Alanya’da 51 yaşındaki kadın hayatına son vermek istedi

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Alanya’da 51 yaşındaki kadın hap içerek canına kıymak istedi.

28 Şub 2024 - 16:07 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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