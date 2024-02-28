Alanya’da 51 yaşındaki kadın hayatına son vermek istedi

Olay Avsallar Mahallesinde meydana geldi. E.Ö. (51) girdiği bir anlık bunalım sonucunda evde bulduğu hapları içti. Ailesi tarafından fark edilen kadın olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.Ö’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi