ALGC’den önemli iş birliği

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC), üyelerinin uygun koşullarda hizmet alabilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ALGC bu kapsamda Burhan Yılmaz’ın sahibi olduğu Yılmaz Alanya Petrol ile indirim anlaşması sağladı.

ÜYELERE AKARYAKIT İNDİRİMİ

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, “ALGC olarak günümüz ekonomik koşulları içerisinde üyelerimizin uygun koşullarda alışveriş yapmalarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her sektörde olduğu gibi akaryakıt sektöründe de bu yönde bir çalışma yaptık. Yılmaz Alanya Petrol sahibi sayın Burhan Yılmaz da bize destek verdiler. Üyelerimize Yılmaz Alanya Petrol’deki akaryakıt ve LPG alışverişlerinde indirim sağlayacaklar. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz.” dedi.

‘BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ’

Yılmaz Alanya Petrol sahibi Burhan Yılmaz ise “Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. ALGC üyelerine bir indirim yapma durumumuz söz konusu oldu. Ben de Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti bizi tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum. Gereken ilgi ve alaka gösterilecektir. Şu anda Oba Mahallesi’nde Koçtaş’ın yanında ve Cikcilli Mahallesi’nde yeni çevre yolunda istasyonumuz var. Üyelerimize bu iki istasyondan hizmet veriyoruz.” ifadelerini kullandı.