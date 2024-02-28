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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizden sabır istiyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya mitinginde konuşuyor. Mitingde açıklama yapan Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip, meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizden sabır istiyoruz mask
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Mayıs ayındaki seçim sonuçları için sizlere teşekkür borcumuz var. Şahsıma verdiğiniz destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Şimdi de sizlerden Türkiye Yüzyılı belediyeciliği için, gerçek belediyecilik için destek istiyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip, meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız.

Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz.

Hayat pahalılığı başta, ekonomik dengeleri yerli yerine oturtmak için güçlü program uyguluyoruz. Yıl sonundan itibaren olumlu sonuçları görmeye başlayacağız.

Ortaya çıkan kazançtan emeklilerimiz de istifade edecek. Atıp tutanlar istismar ve bozgunculuk peşinde. Ne millet ne de emekliler umurlarında.

Asırlık meseleleri nasıl biz çözdü isek bugünkü sıkıntıları çözecek olan yine biziz. Son 21 yılı ondan önceki dönemlerinden çok iyiydi, yarınlarımız da bugünlerimizden daha iyi olacak. Milletimizden sabır istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizden sabır istiyoruz

Kaynak: Karar

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28 Şub 2024 - 14:49 - Gündem

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