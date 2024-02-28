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Alanya’da aranan 279 şahıs yakalandı

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Alanya’da emniyet ve Jandarma tarafından 1 Ocak-27 Şubat 2024 tarihleri arasında toplamda 279 aranan şahıs yakalandı

Alanya’da aranan 279 şahıs yakalandı mask
Alanya’da aranan 279 şahıs yakalandı
Alanya’da aranan 279 şahıs yakalandı
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ALANYA'DA 1 Ocak-27 Şubat 2024 tarihleri arasında güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda çok sayıda aranan şahıs yakalandı. Emniyet bölgesi sorumluluk alanlarında hapis cezası sebebiyle çeşitli suçlardan aranan 169 şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Benzer şekilde, Jandarma bölgesi sorumluluk alanlarında da hapis cezası sebebiyle çeşitli suçlardan aranan 110 şahıs yakalandı. Bu operasyonlar sonucunda emniyet ve Jandarma sorumluluk alanlarında toplamda 279 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca, ifade vermesi için aranan şahıslar kapsamında da ciddi bir operasyon gerçekleştirildi. Emniyet bölgesinde 266, Jandarma bölgesinde ise 166 olmak üzere toplamda 432 şahıs yakalandı ve adli makamlara teslim edildi.

# ifade, Alanya, hapis

28 Şub 2024 - 14:26 - Gündem

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